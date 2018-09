Stiri pe aceeasi tema

- Avioane israeliene au atacat marti pozitii militare din Siria, iar apararea antiaeriana siriana a reusit sa doboare cateva rachete, informeaza agentia oficiala de presa SANA, preluata de Reuters. Televiziunea de stat siriana afirma ca au fost doborate cinci rachete. O sursa militara siriana…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…

- Fortele aeriene israeliene au efectuat miercuri raiduri in Fasia Gaza, ca riposta la lansarea a 36 de rachete asupra sudul Israelului, informeaza surse israeliene si palestiniene. O tanara palestininaa și fetița ei de un an și jumatate au fost ucise in atacuri.

- O tanara palestiniana si fetita sa de 18 luni au fost ucise intr-un raid aerian israelian in noaptea de miercuri spre joi in Fasia Gaza, a declarat serviciul palestinian de sanatate din acest teritoriu, transmite AFP, preluata de Agerpres. Enas Khammash, 23 ani, si fiica sa, Bayan, 18 luni,…

- Israelul a impus noi restricții pentru transporturile de marfuri catre Fașia Gaza ca raspuns la agresiunile gruparii Hamas, chiar daca au ajuns la un acord temporar pentru incetarea focului dupa violențele de saptamana trecuta, informeaza The Associated Press conform mediafax. Ministrul Apararii…

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sa actioneze pentru plecarea din Siria a fortelor iraniene, informeaza Reuters. Netanyahu l-a asigurat pe liderul de la Kremlin ca Israelul nu intentioneaza sa ameninte regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad,…

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.