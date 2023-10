Stiri pe aceeasi tema

- Situația in localitațile situate la doi pași de razboiul din Ucraina devine tot mai tensionata. Daca primele drone rusești care s-au prabușit in Romania au fost unele de supraveghere, fara incarcatura exploziva, cea care a cazut, joi dimineața, la 3 kilometri de localitatea Plauru-Tulcea a fost una…

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- In regiunea Gaza au sosit evrei religioși cu mișcarea Chabad pentru a inveseli trupele cu muzica și dans. Amalia Capra The post Evreii religioși inveselesc trupele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- Major airlines have suspended flights to Israel after the nation declared war following a massive attack by Hamas, according to AP News. American Airlines, United Airlines and Delta Air Lines suspended service as the U.S. State Department issued travel advisories for the region citing potential for…

- Traficul prin PTF Isaccea a fost inchis total din cauza atacurilor din Ucraina de noapte trecuta noapte, iar cele doua bacuri care asigura traversarea Dunarii sunt ancorate pe malul romanesc, au anuntat reprezentantii Garzii de Coasta. Atacurile cu drone din tara vecina au fost vizibile de la Isaccea,…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Un roman a furat branza de 133 de euro, dintr-un magazin in Carrefour din Italia si l-a batut pe agentul de paza care l-a prins in flagrant. Romanul de 57 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a furat branza in valoare de 133 de euro si l-a batut pe paznicul care l-a […] The post Din seria ce mai…