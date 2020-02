Forţele guvernului sirian au făcut progrese semnificative în ocuparea provinciei Alep Fortele guvernului sirian au facut avansat semnificativ in provincia Alep din nord-vestul Siriei, ocupand cea mai mare parte a regiunii controlate de rebeli, a relatat duminica presa de stat din aceasta tara, cu o zi inaintea unei noi runde de discutii intre Turcia si Rusia referitoare la escaladarea conflictului, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

