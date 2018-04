Stiri pe aceeasi tema

- Fortele guvernului sirian au preluat controlul asupra orasului Duma, ultimul punct de rezistenta al rebelilor din Ghouta de Est, conform agentiilor de presa din Rusia, care citeaza un oficial militar rus, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Steagul sirian ridicat pe o cladire din orasul Douma…

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP preluat de agerpres. "Ultimul convoi pleaca din Harasta…

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Armata rusa le-a propus marti rebelilor sirieni din Ghouta de Est o evacuare sub protectie din zona asediata de fortele siriene si aliatii lor, relateaza Reuters, conform news.ro.Ministerul rus al Apararii se declara pregatit, intr-un comunicat, sa garanteze transportul rebelilor si familiilor…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…