Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta rusesti si belaruse de tipul Su-30SM au efectuat joi un zbor comun de patrulare de-a lungul frontierei de stat a Belarusului, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk, citat de Reuters si Interfax, acesta constituind cel mai recent semn de sprijin al Moscovei pentru aliatul sau…

- Poliția de frontiera din Polonia ii acuza pe soldații bieloruși ca au folosit lasere și stroboscoape pentru a-i orbi pe polițiștii polonezi și a-i impiedica sa opreasca trecerea migranților care au forțat un nou punct de la frontiera polono-bielorusa.

- Criza migranților este cea mai mare tentativa de destabilizare a Europei din ultimii 30 de ani, acuza Varșovia. Premierul Poloniei a dezvaluit ca Belarus a schimbat tactica. Migranții ataca acum in grupuri mici zone din frontiera comuna, eliberata de taberele mari.

- Fortele de securitate poloneze au arestat aproximativ 100 de migranti in timp ce incercau sa treaca fraudulos frontiera cu Belarus in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Ministerul polonez al Apararii.

- Fortele de securitate poloneze au facut uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa si grenade asurzitoare impotriva migrantilor in apropierea satului Kuznica, la frontiera cu Belarus, dupa ce acestia au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine poloneze, a comunicat marti Ministerul Apararii de la…

- Migranții aduși de regimul Lukașenko la granița cu Polonia au luat, marți, cu asalt punctul de trecere a froniterei de la Bruzgi. Forțele de ordine poloneze au folosit tunurile cu apa și gaze lacrimongene pentru a dispersa mulțimea.

- Armata belarusa, impreuna cu migranții, au atacat noaptea granița poloneza! Un grup mare de migranți (aproximativ o suta de persoane) a incercat sa treaca ilegal granița. Au fost ajutați de armata belarusa, rupand garduri și orbindu-i cu lasere pe granicerii polonezi. In plus, soldații bieloruși…

- Migranți veniți din țari ale Orientului Mijlociu și nu numai sunt in aceste zile masați la frontiera Belarusului cu Polonia, incercand inclusiv prin forța sa patrunda in Polonia pentru a ajunge in alte țari ale Uniunii Europene. Autoritațile poloneze nu-și ascund neliniștea in fața sosirii in ultimele…