- Fortele de securitate turce au arestat 20 de persoane pentru presupuse legaturi cu gruparea de militanti kurzi ce a revendicat atentatul sinucigas cu bomba comis la finalul saptamanii trecute la Ankara, transmite DPA.

- Ministerul de Interne al Turciei a declarat duminica ca doi „teroristi” au efectuat un atac cu bomba in fata cladirilor guvernamentale din Ankara. Unul dintre atacatori a murit in explozie, iar celalalt a fost „neutralizat”, potrivit Reuters.„Doi teroristi au aparut la bordul unui vehicul militar in…

- O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei turce Ankara, in apropiere de Parlament, care urmeaza sa-si reia activitatea in cursul zilei dupa vacanta de vara, informeaza AFP, potrivti Agerpres.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Forțele ucrainene au lansat o racheta HIMARS asupra unui post de comanda temporar al armatei ruse din regiunea Herson, a relatat Ukrainska Pravda, invocand surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit BBC. Atacul a fost lansat ca urmare a unui pont venit…

- „La momentul la care vorbim, impotriva tarii noastre continua un nou atac prin blocarea distribuita a serviciului” (atac de tip DDoS, distributed denial-of-service), a declarat seful Centrului national pentru securitate cibernetica al Lituaniei, potrivit Agerpes. Un atac de tip DDoS este o incercare…

- Atacatorul de la Aeroportul Internațional Chișinau, Rustam Ashurov a murit, luni seara, la spital. Barbatul care a omorat doi ofițeri de pe Aeroportul din Chișinau a decedat, luni seara, in spital. Anunțul a fost facut de poliție. Atacul armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chișinau, soldandu-se…