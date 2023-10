Forţele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecți în Cisiordania Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi armata israeliana, scrie Agerpres, cu referire la DPA. Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin 330 de membri activi ai organizatiei islamiste care a lansat un atac major asupra Israelului dins Citeste articolul mai departe pe noi.md…

