Forțele de securitate elene folosesc grenade lacrimogene "potențial letale" împotriva migranților de la frontiera cu Turcia (Bellingcat) Poliția greaca antirevolta detașata în ultimele zile la frontiera cu Turcia pentru a preveni intrarea a mii de migranți ar putea folosi grenade lacrimogene &"potențial legale&" în cazul în care acestea sunt aruncate într-o persoana, scrie joi site-ul de investigații Bellingcat, potrivit AFP.

Fotografii și imagini video publicate pe rețelele sociale arata ca &"serviciile de securitate grecești au folosit gaze lacrimogene similare celor care au ranit și omorât numeroși manifestanți în Irak&", a precizat Bellingcat.

Pericolul mortal evocat de catre site-ul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

