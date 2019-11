Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul, luni, in fata unei moschei din sud-vestul Frantei, anunta autoritatile franceze, precizand ca autorul atacului a fost retinut, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul pentru…

- Fortele de securitate irakiene incercau sambata sa puna capat unor noi manifestatii la Bagdad si in alte parti ale tarii care reclama ”caderea regimului”, dupa o noapte de violente sangeroase impotriva sediilor unor partide si grupari armate, relateaza AFP, potrivit news.ro.De la 1 octombrie,…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal.Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…

- Doua persoane au fost ucise vineri la Bagdad in timpul unui protest impotriva Guvernului irakian, a informat Comisia Guvernamentala irakiana pentru Drepturile Omului, citata de Le Figaro.„Potrivit primelor informații, cele doua persoane au fost lovite in fața cu o grenada lacrimogena”, a declarat…

- Patru persoane și-au pierdut viața si alte cinci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc, duminica dimineata, intr-un bar din Kansas. Impuscaturile au fost raportate Politiei din Tequila...

- Forțele irakiene de securitate au deschis focul vineri asupra a zeci de manifestanți, în centrul Bagdadului, în a patra zi de contestare care s-a soldat deja cu 33 de morți în aceasta țara, scrie AFP.Demarata marți în Bagdad, mișcarea care cere locuri de munca pentru…

- Atentat groaznic. Baie de sange, bomba a fost plasata intr-un autobuz in care se aflau multe femei si copii. Doisprezece persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite. Doisprezece civili au fost ucisi in explozia unei bombe plasate intr-un autobuz la intrarea in orasul siit sfant Kerbala din…

- Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV. La fata locului a fost imobilizat un important dispozitiv de securitate,…