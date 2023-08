Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca forțele de ordine trebuie sa acționeze cu fermitate in aplicarea legii și menținerea ordinii in zonele de pe litoral. „Forțele de ordine sa fie foarte ferme in aplicarea legii și ordinii. Trebuie toleranța zero fața de așa zișii bombardieri care fac scandal și confunda…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut, vineri, un apel la forțele de ordine sa fie ferme in aplicarea legii in cazul turiștilor de pe litoral care fac scandal pe plaja și nu respecta indicațiile salvamarilor. ”Pentru ca incepe weekendul și iarași stațiunile de pe litoral vor fi pline de turiști vreau sa…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut fortelor de ordine sa fie ferme in aplicarea legii si sa aiba „toleranta zero” fata de toti asa-zisii bombardieri care fac scandal si confunda plajele si drepturile cetatenesti cu maidanul. „In final, pentru ca incepe weekendul si probabil iarasi statiunile de pe litoral…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca trebuie toleranta zero „fata de toti asa-zisii bombardieri”, care fac scandal si confunda plajele cu maidanul. el a transmis sustinerea sa si a Guvernului pentru jandarmi si politisti. Ciolacu a transmis un mesaj fortelor de ordine, vineri, la inceputul…

- Forțele de ordine trebuie sa intervina ferm sa aplice legea pe litoral, a solicitat premierul Marcel Ciolacu in debutul ședinței de guvern de astazi, 18 august, cu referire la incidentele din ultimele zile cand jandarmii s-au batut cu mai multe persoane pe o plaja din Costinești, iar la Eforie a avut…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza la incidentele din ultimele zile de pe litoral, care au dus inclusiv la intervenții in forța ale jandarmilor și polițiștilor. Ciolacu cere toleranța zero pentru scandalagii și iși exprima solidaritatea cu forțele de ordine.„Pentru ca incepe weekend-ul și probabil…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza la incidentele din ultimele zile de pe litoral, care au dus inclusiv la intervenții in forța ale jandarmilor și polițiștilor. Ciolacu cere toleranța zero pentru scandalagii și iși exprima solidaritatea cu forțele de ordine.„Pentru ca incepe weekend-ul și probabil…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza la incidentele din ultimele zile de pe litoral, care au dus inclusiv la intervenții in forța ale jandarmilor și polițiștilor. Ciolacu cere toleranța zero pentru scandalagii și iși exprima solidaritatea cu forțele de ordine.„Pentru ca incepe weekend-ul și probabil…