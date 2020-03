Forțele de ordine au început controalele pe timp de noapte Forțele de ordine au inceput controalele pe timp de noapte Forțele de ordine au început controalele pe timp de noapte.

Masurile de restricționare a circulatiei pe timp de noapte au intrat în vigoare luni seara la orele 22:00. Ele sunt obligatorii si nu au caracter de recomandare, precum cele din timpul zilei. Pe strazile marilor orase au fost opriti pietoni, biciclisti si numeroase masini, iar cei care nu aveau supra lor legitimatiile de serviciu, declaratiile de la angajatori sau cele pe proprie raspundere au primit, dupa caz, amenzi sau avertismente. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

