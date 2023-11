Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca mai multi civili din nordul Israelului au fost raniti dupa ce duminica au fost lansate rachete antitanc de peste granita cu Libanul, relateaza CNN."Cu putin timp in urma, teroristii au lansat rachete antitanc spre zona Dovev din nordul Israelului. Mai multi civili au…

- Rachetele au fost lansate de teroriștii Hezbollah in doua poziții ale IDF de la granița de nord, spun Forțele de Aparare Israelului.Separat, armata spune ca a efectuat o lovitura impotriva unei celule teroriste din sudul Libanului care se pregatea sa efectueze un atac cu rachete dirijate antitanc…

- Razboiul dintre Israel și Hamas este cea mai mortala perioada pentru jurnaliștii care trateaza subiectul de cand Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ) a inceput sa documenteze decesele jurnaliștilor in 1992

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anuntat ca au executat lovituri aeriene in Liban, vizand obiective controlate de miscarea siita Hezbollah, unul din cei mai puternici aliați ai Hamas, potrivit unei postari a purtatorului de cuvant al IDF

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au testat „bombele burete” , care nu contin explozibili, dar sunt folosite pentru a bloca iesirile sau intrarile in tuneluri pe unde pot scapa militantii. Ele creeaza o explozie brusca de spuma, care se extinde rapid si apoi se intareste, arata The Telegraph, conform…

- Autoritațile din Israel incep evacuarea unui oraș aflat la granița cu Liban, au anunțat, vineri, Forțele de Aparare Israeliene, noteaza Mediafax.Pe fondul escaladarii conflictului dintre Israel și Hezbollah, la granița cu Liban, orașul Qiyrat Shemona va fi evacuat. In localitate traiesc peste 20.000…

- Cinci dintre proiectile – rachete antitanc ghidate – au fost interceptate de scutul de aparare aeriana Iron Dome, restul nefiind indreptate spre zone populate, a precizat armata. Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube in urma atacului. IDF spune ca bombardeaza ca riposta locurile de…