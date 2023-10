Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au testat „bombele burete” , care nu contin explozibili, dar sunt folosite pentru a bloca iesirile sau intrarile in tuneluri pe unde pot scapa militantii. Ele creeaza o explozie brusca de spuma, care se extinde rapid si apoi se intareste, arata The Telegraph, conform…

- Autoritațile din Israel incep evacuarea unui oraș aflat la granița cu Liban, au anunțat, vineri, Forțele de Aparare Israeliene. Pe fondul escaladarii conflictului dintre Israel și Hezbollah, la granița cu Liban, orașul Qiyrat Shemona va fi evacuat. In localitate traiesc peste 20.000 de oameni. „Autoritatea…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Israelul a lansat joi lovituri aeriene asupra principalelor aeroporturi siriene din capitala Damasc si orasul Alep (nord), a anuntat televiziunea de stat siriana, relateaza AFP si Reuters. Aceste lovituri aeriene sunt primele asupra Siriei de la inceputul conflictului dintre Israel si Hamas, care s-a…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Șeful centrului de presa al grupului "VEST" Serghei Zybinsky a comunicat ca armata rusa a distrus mai mult de doua plutoane ale Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit acestuia echipajele Ka-52, Mi-28 și aeronavelor de atac ale Grupului de Forțe de Vest au efectuat noua lovituri cu rachete și bombe asup