Forţele azere au lansat un nou atac asupra Nagorno-Karabah Trupele terestre azere au lansat sambata un nou atac la scara larga asupra disputatei regiuni Nagorno-Karabah, potrivit agentiei de presa ruse TASS, citata de dpa. Trupele au avansat asupra regiunii, detinuta de crestini armeni separatisti, atat din nord, cat si din sud, a raportat agentia de presa citand armata armeana. Nu a fost posibila imediat verificarea informatiilor din surse independente. Puterile mondiale au cerut incetarea focului intre Azerbaidjan si Armenia de duminica, cand luptele pentru regiune, care este oficial parte a Azerbaidjanului predominant musulman, au erupt din nou. AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

