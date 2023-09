Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Kievului, militarii de elita din Brigada 82 a forțelor de asalt aerian, mai exact, au reușit sa strapunga prima linie defensiva pusa la punct de fosta Armata Roșie in sud-estul Ucrainei, arata The Wall Street Journal.

- Fortele ucrainene au strapuns principala linie defensiva rusa din sud-estul tarii, aducand speranta unei revigorari a contraofensivei, scrie joi The Wall Street Journal, conform news.ro.Parasutistii ucraineni se lupta in zona transeelor rusesti sapate la marginea satului Verbove, a declarat un ofiter…

- Trupele ucrainene au obținut noi avansuri in regiunea de sud a frontului de lupta, patrunzand in interiorul liniilor de aparare ruse, in apropiere de satul Robotin, conform unei declarații facute marți de un purtator de cuvant al armatei ucrainene, relateaza AFP.

- Anunț american - Ucrainenii au strapuns prima linie de aparare rusa. Grupare masiva de blindate ar fi rupt frontul in SudBloggerii militari ruși vorbesc despre un „asalt major” al armatei ucrainene care ar fi in plina desfașurare pe frontul de la Zaporojie, mai exact in zona Robotine, pe axa Orihiv-Tokmak.…

- Scopul operațiunii secrete de pe malul stang al Niprului, care a fost desfașurata pe 8 august de forțele speciale ucrainene, a fost rapirea maiorului rus Igor Tomov „pentru a afla mai multe despre strategia de aparare a rușilor din Hersonul ocupat”, relateaza Bild, intr-un articol semnat de corespondentul…

- Armata ucraineana a recucerit de la fortele ruse 14 kilometri patrati in estul si sudul tarii saptamana trecuta in cadrul contraofensivei sale, a afirmat unul dintre purtatorii sai de cuvant Andrii Kovaliov, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a transmis in

- Dinamica acțiunilor eficiente ale forțelor de securitate și aparare ucrainene va duce la eliberarea Bahmutului, in timp ce ocupanții ruși arunca tancuri in lupta, deoarece infanteria se lupta pe campul de lupta.

- Forțele armate rusești au pierdut complet inițiativa in direcția Bakhmut, deși au inca suficiente mijloace de distrugere a incendiilor, transmite Vladimir Nazarenko, un luptator al batalionului Svoboda al Garzii Naționale ucrainene, relateaza Unian. Inaintarea Forțelor de Aparare ucrainene in acest…