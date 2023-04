Forțele armate sudaneze și gruparea rivală RSF au convenit să prelungească armistițiul Armata sudaneza si fortele rivale RSF au anuntat ca sunt de acord cu prelungirea armistitiului de trei zile, care a expirat, informeaza Rador. Cu toate acestea, lupte grele au continuat in unele sectoare ale capitalei sudaneze Khartoum, punand astfel sub semnul intrebarii soarta armistitiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

