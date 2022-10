Forțele Armate ale Ucrainei eliberat noi localități din regiunile anexate de ruși Forțele armate ucrainene i-au alungat pe ocupanții ruși din patru așezari și au respins atacurile din mai multe zone, conform unui raport transmis de Statul Major General ucrainean. Este vorba de localitațile Karmazynivka, Myasozharivka și Nevsky, din regiunea Lugansk și Novosadovo din regiunea Donețk, toate in zona de sud – est și est a țarii. Pentru a incetini contraatacul forțelor armate ale Ucrainei, ocupanții ruși continua sa arunce in aer poduri și treceri pe rutele de retragere din regiunile Mykolaiv și Kherson. O parte a trupelor rusești este alcatuita din prizonieri atat in Rusia, cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 25 octombrie ca trupele ucrainene au respins atacurile rusești in apropiere de Bilohorivka in regiunea Lugansk și Bakhmut, Bilohorivka, Verkhnokamianske, Ivanhrad, Klishchiivka, Spirne, Soledar, Marinka și Nevelske in regiunea Donețk. Rusia…

- „Aviația Forțelor de Aparare a efectuat șaptesprezece lovituri in cursul zilei de astazi. S-a confirmat ca au fost lovite 13 zone de concentrare a armelor și echipamentelor militare inamice și 4 poziții ale sistemelor de rachete antiaeriene. In plus, unitațile de aparare aeriana au doborat 2 elicoptere…

- Un oficial american din domeniul informațiilor a avertizat ca Rusia planuiește sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile și a facilitaților guvernamentale din Ucraina. „Avand in vedere istoricul Rusiei in Ucraina, suntem ingrijorați de amenințarea continua pe care atacurile rusești…

- Pierderi umane cat intreaga populație a unor orașe precum Alexandria sau Slobozia și mii de echipamente grele de lupta distruse, așa arata bilanțul negru inregistrat de forțele armate ruse dupa aproape șase luni de razboi in Ucraina. Conform Forțelor Armate ale Ucrainei, acestea au eliminat doar in…

- Institutul pentru Studierea Razboiului din Ucraina a prezentat luni regiunile in care conflictele sunt active precum și cele care reprezinta o prioritate pentru ruși in razboiul impotriva Ucrainei. Conform ISR, citat de publicația ucraineana Ukrainska Pravda, se duc lupte in orașul Harkov și partea…

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat „vești bune” cu privire la distrugerea forțelor invadatoare din sudul Ucrainei. „Din sudul țarii avem vești bune referitoare la distrugerea forțelor și mijloacelor armatei ruse. Nu pierdem o singura zi sa reducem potențialul invadatorilor”, a transmis sambata…

- Amnesty International, grupul pentru drepturile omului, a acuzat, intr-un raport, Ucraina ca pune in pericol civilii prin stabilirea trupelor in zone rezidențiale. Raportul Amnesty spune ca forțele ucrainene din Harkov, Donbas și Mykolaiv au stabilit in unele cazuri baze și au operat sisteme de arme…

- Militarii din Rusia și Ucraina sunt angajati in lupte grele in afara orasului Donețk din estul Ucrainei, ambele parti anuntand joi pierderi grele, relateaza agentia DPA. Trupele loiale Moscovei incearca sa alunge armata ucraineana de pe pozitiile ei detinute in suburbii, conform rapoartelor militare…