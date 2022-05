Soldații ucraineni desfașoara acțiuni contraofensive in direcția Zaporojie. Ei provoaca pierderi semnificative ocupanților ruși. Administrația regionala civilo-militara Zaporijia a vorbit despre situația de pe fronturile din regiune. Ei au raportat, de asemenea, despre numarul de infractori reținuți. „In direcția Zaporizhia, inamicul nu a condus ostilitați active. Militarii noștri rezista in mod adecvat loviturii, efectuand acțiuni contraofensive de succes, așa cum demonstreaza statisticile privind pierderile armatei ruse in regiunea Zaporijia”, a spus armata regionala Zaporizhia. De asemenea,…