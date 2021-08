Forțele americane au tras focuri de armă pe aeroportul din Kabul: "Mulțimea a scăpat de sub control" Fortele americane au tras focuri de arma în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numerosi afgani au invadat pista, încercând sa fuga din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea, relateaza AFP si Reuters.



''Multimea a scapat de sub control'', a declarat un oficial american prin telefon pentru Reuters. ''Tirul a avut ca scop doar sa calmeze haosul'', a adaugat el.



Sute de afgani au blocat aeroportul încercând sa iasa din tara dupa ce insurgentii talibani au intrat duminica în capitala. Trupele americane se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

