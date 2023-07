Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Ucraina a admis vineri, 14 iulie, ca trupele sale nu avanseaza "prea rapid" in contraofensiva lor pentru recucerirea teritoriilor din estul și sudul țarii, aflate sub ocupația forțelor ruse, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.„Astazi (forțele ucrainene, n.r.) nu avanseaza atat de repede", a declarat…

- Fortele aeriene din Ucraina au anuntat ca au doborat trei rachete de croaziera si opt drone desfasurate in timpul noptii de sambata spre duminica de fortele ruse in atacuri. Dronele vizau capitala Kiev pentru prima data dupa 12 zile, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Toate tintele aeriene – 8 UAV…

- Fortele Aeriene ale Ucrainei au anuntat vineri ca au doborat in timpul noptii 13 rachete de croaziera ruse ce vizau un aerodrom militar in vestul tarii, informeaza AFP. “Toate cele 13 rachete Kh-101/Kh-555 au fost distruse de apararea antiaeriana”, au anuntat Fortele Aeriene ucrainene pe Telegram. “De…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa."Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul) sub controlul lor", a scris…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN, informeaza News.ro.Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din…

- Fortele ucrainene au intreprins ''tentative in masa'' de a strapunge apararea rusa in Bahmut in ultimele 24 de ore, a comunicat Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentiile de presa ruse.

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac cu rachete ucrainene asupra unui sat rusesc de langa frontiera cu Ucraina, a anuntat duminica guvernatorul regional, transmite AFP. Mai multe rachete ucrainene au lovit satul Suzemka, situat la aproximativ zece kilometri de frontiera ruso-ucraineana,…