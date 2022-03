Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit decedat, iar Fortele Aeriene si Parchetul Militar au anuntat ca fac cercetari in acest caz. Ministerul Apararii a transmis ca toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR si IAR 330 Puma, implicate in catastrofele…

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit mort, a anunțat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MapN, capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR avea 31 de ani, era casatorit si nu avea copii. Din anul 2014, indeplinea functia…

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit decedat, iar Fortele Aeriene si Parchetul Militar au anuntat ca fac cercetari in acest caz. Ministerul Apararii a transmis ca toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR si IAR 330 Puma, implicate in catastrofele…

- Elicopterul IAR 330 PUMA prabușit in Constanța avea 7 militari la bord, nu cinci, așa cum a anunțat Ministerul Apararii dupa producerea tragediei. Aparatul de zbor a fost trimis in misiune de cautare și salvare, la 20 de minute dupa ce un avion de vanatoare MIG21 LanceR a disparut de pe radar. Elicopterul…

- Parchetul Militar s-a sesizat din oficiu și a fost intocmit un dosar penal in rem pentru jandarmii care au acționat la poarta Senatului, in ziua protestului violent de la Palatul Parlamentului. S-a deschis un dosar de cercetare penala pentru jandarmii care au acționat la proteste, mai exact pentru dispozitivul…

- Sase persoane au fost retinute de procurori DNA in urma perchezitiilor de la Spitalul Mangalia si de la Sanatoriul Balnear Mangalia, intre care doua asistente si o angajata a spitalului. Peste 100 de persoane ar fi obtinut certificate false de vaccinare, pentru sume cuprinse intre 250 si 400 de euro,…

- Doi copii, unul de 13 ani si altul de 15 ani, sunt suspectati in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta. Ei au fost identificati si audiati de politisti, noteaza News.ro. Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate…

- Un elicopter in care se afla seful Statului Major al armatei Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prabusit, miercuri, in statul Tamil Nadu din sudul tarii. Potrivit serviciilor de salvare, in incident si-au pierdut viata cel putin trei persoane. “Un elicopter Mi-17V5 (de fabricatie ruseasca) al Fortelor…