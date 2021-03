Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul avion F-16 din cadrul Escadrilei 53 Vanatoare a Bazei 86 Aeriene de la Borcea a intrat oficial in dotarea Forțelor Aeriene Romane. Aeronava este cea de-a 17-a de acest tip achiziționata de Romania din 2016 și pana in prezent, informeaza Agerpres.

- Însarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, si comandantul Escadrilei 31 Aviano, general de brigada Jason E. Bailey, se vor afla joi la Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii, judetul Cluj, transmite Agerpres.…

- Un detasament al Forțelor Aeriene Spaniole, format din aproximativ 130 de militari (piloți și personal tehnic) si avand in dotare sase aeronave Eurofighter Typhoon, va executa misiuni de Poliție Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, in lunile februarie și martie, impreuna cu aeronavele…

- Un detașament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper și aproximativ 90 de militari din cadrul Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat, pentru urmatoarele luni, in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, anunța MEDIAFAX. Militarii americani vor executa…