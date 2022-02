Stiri pe aceeasi tema

- Misiuni de politie aeriana executate de Fortele Aeriene RomaneIn perioada 17 19 februarie aeronave de tip F 16 Fighting Falcon si MiG 21 LanceR din cadrul Fortelor Aeriene Romane au executat 2 misiuni reale de politie aeriana in spatiul aerian national.Dirijarea, controlul si coordonarea misiunii au…

- In perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor Aeriene Romane au executat 2 misiuni reale de poliție aeriana in spațiul aerian national, deasupra Marii Negre, a anuntat MApN. Dirijarea, controlul si coordonarea misiunii au fost gestionate de catre…

- Doua misiuni de poliție aeriana au fost executate de Forțele Aeriene Romane in ultimele trei zile in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Doua misiuni de poliție aeriana au fost executate de Forțele Aeriene Romane in ultimele trei zile in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre. Potrivit MApN, in perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor Aeriene Romane au executat…

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au ajuns la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, detașamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Forțelor Aeriene…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege care prevede ca accesul pe plaja al animalelor de companie va fi facut doar cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre. Nerespectarea obligatiei…

- In primele zile ale noului an, polițiștii au prins motocicliști și șoferi care au incalcat legea. Polițiștii Biroului Rutier au oprit, duminica, participanți la trafic, care circulau cu viteze nepermise in localitați, iar alții conduceau sub influența drogurilor. Pe DN2, un motociclist care circula…

- Islanda a ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Grimsvotn, cel mai activ din tara, dupa detectarea, in cursul diminetii de luni, a unei activitati seismice in apropierea sa, printre care si un seism cu magnitudinea 3,6 grade, relateaza AFP. ituat intr-o zona nelocuita si inaccesibila din centrul…