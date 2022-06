Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, face, duminica, o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Rzeszow–Jasionka (Polonia) – Copenhaga (Danemarca) – Otopeni. ”Astfel, trei pacienti ucraineni, in varsta de 18, 49 si, respectiv, 50 de ani, vor…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- Misiune umanitara realizata de Forțele Aeriene Romane: Doi pacienți ucraineni, preluați din Polonia și aduși in țara pentru tratamente Misiune umanitara realizata de Forțele Aeriene Romane: Doi pacienți ucraineni, preluați din Polonia și aduși in țara pentru tratamente In cursul zilei de miercuri, o…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat marți ofensiva rusa in estul Ucrainei și a cerut celor doua parți in conflict sa opreasca luptele pentru o „pauza umanitara” de patru zile cu ocazia Paștelui ortodox, relateaza AFP. „Am cerut azi o pauza umanitara de patru zile, in Saptamana sfanta”,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a facut apel, luni, la crearea unei comisii internationale de ancheta asupra „genocidului” comis, in opinia sa, de armata rusa in orase din Ucraina, printre care si Bucha, in apropiere de capitala Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Aceste masacre sangeroase…