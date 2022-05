Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, amana mereu operatia de cancer, fiindu-i teama sa predea puterea fie si pentru cateva ore sau zile unui intermediar care ar putea sa-l asasineze, a declarat un general american. Un bloc puternic dintre generalii tarii vrea sa declare razboi total Ucrainei, sa invadeze…

- In ziua 37 de razboi in Ucraina este programat un nou coridor umanitar de la ora locala 10:00, pentru a permite civililor sa plece din orașul-port asediat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, dupa ce joi o coridorul umanitar a intampinat dificultați: trupele ruse au confiscat ajutoare

Militarii ruși sufera de degeraturi și lupta pentru a avea acces la hrana, afirma un oficial american din domeniul apararii, citat de Sky News.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat rolul tarii sale in medierea dintre Rusia si Ucraina, joi, in timpul unei convorbiri telefonice de 45 de minute cu omologul sau american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un cuplul de militari din Ucraina si-au unit destinele la unul dintre punctele de control de la intrarea in Kiev. Cei doi sunt impreuna de mai multi ani, iar acum cateva luni au decis sa se casatoreasca. Mirii au purtat uniforme militare, iar mireasa a avut voal si un buchet de flori.

- Ce poate fi mai greu decat sa-ți iei adio de la copii și partenere și sa ii lași sa plece, asta in timp ce tu ramai la lupta. Sunt imaginile realitații surprinse in garile din Ucraina, acolo unde are loc razboiul sangeros cu Rusia.

- Italia a anunțat ca va mai trimite patru avioane de lupta in Romania pentru a asigura partea de sud-est din NATO. Vestea a fost transmisa de ministrul apararii Lorenzo Guerini, in cursul zilei de astazi. Alexander De Croo, premier belgian, a marturisit ca 300 de militari vor ajunge in țara noastra.

Forțele ruse staționate in Transnistria (Republica Moldova) și-au declarat brusc pregatirea pentru lupta, scrie presa internaționala.