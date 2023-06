In urma exploziei produse ieri de boom-ul sonic, casele și blocurile de pe o raza de zeci de kilometri au fost zgalțaite, iar cetațenii au sesizat o bubuitura extrem de puternica in județul Buzau . Forțele Aeriene Romane au venit cu o serie de precizari. Forțele Aeriene Romane au facut precizari dupa incidentul de ieri Cu privire la zborurile efectuate de aeronave militare in seara zilei de 19 iunie, Statul Major al Forțelor Aeriene face urmatoarele precizari: „Luni, 19 iunie, aeronave Eurofighter 2000 Typhoon din dotarea Forțelor Aeriene Italiene, care sunt dislocate la Baza 57 Aeriana Mihail…