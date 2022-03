Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de Lupta Politie Aeriana, au interceptat si escortat o aeronava civila care opera zborul Turkish Airlines de la Moscova la Istanbul, urmare a informarii organelor de trafic aerian civile despre o alerta cu bomba la bordul avionului, arata MApN. Potrivit Fortelor Aeriene Romane, aeronavele romanesti au decolat la ora locala 17,58 si, dupa interceptare, au escortat aeronava civila, in conformitate cu legislatia si procedurile in vigoare, pana la ora 18,24, cand aceasta a parasit spatiul aerian national. Misiunea, ordonata de Centrul NATO…