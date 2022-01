Stiri pe aceeasi tema

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor fi trimise in Romania, in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, au anunțat fortele aeriene germane (Luftwaffe).

- In contextul atitudinii tot mai belicoase a Moscovei in zona Marii Negre, adjunctul Secretarului General al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, da ca aproape sigura o crestere a prezentei militare aliate din Romania, care va avea ca model structurile de lupta existente in Polonia si in zona Baltica.…

- NATO a anunțat luni, 24 ianuarie, ca trimite mai multe nave și avioane in Europa de Est, pentru a-și consolida „apararea colectiva” in aceasta zona, in fața consolidarii militare a Rusiei la granița cu Ucraina. In timp ce Ucraina și țarile occidentale sunt ingrijorate cu privire la o invazie rusa, Alianța…

- Administrația americana se indeparteaza de strategia anterioara, care urmarea "sa nu provoace Rusia", și are in vedere desfașurarea suplimentara de soldați și tehnica de lupta in țarile din Europa de Est, inclusiv in Romania, relateaza The New York Times.

- NATO anunța ca iși va suplimenta forțele in Europa de Est cu mai multe nave și avioane de lupta. Anunțul Alianței vine in condițiile in care Rusia refuza sa renunțe la activitatea amenințatoare in apropierea granițelor Ucrainei.