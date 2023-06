Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii s-au auzit in regiunea ucraineana Hmelnitki, in timpul unei alerte de raid aerian, in noaptea de 20 spre 21 iunie. Fortele Aeriene ale Ucrainei au avertizat ca exista riscul unor atacuri inamice cu rachete si drone. Localnicii au auzit explozii in jurul orei 5:00, insa exista posibilitatea…

- Apararea antiaeriana a Ucrainei a doborat toate cele 20 de drone Shahed-136/131 lansate de forțele ruse peste noaptea de 15 iunie, a anunțat Forțele Aeriene in actualizarea sa de dimineața.Rusia a lansat, de asemenea, o serie de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555 folosind patru avioane strategice…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…

- Razboi in Ucraina, ziua 475. Contraofensiva Ucrainei ar putea dura cateva luni, a afirmat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, exprimand speranta ca succesul operatiunilor ucrainene va aduce negocieri pentru oprirea conflictului militar izbuc

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- UPDATE Ucraina a anuntat ca a respins in noaptea de sambata spre duminica „cel mai mare atac cu drone de la inceputul invaziei ruse”, autoritatile militare ucrainene afirmand ca au distrus 52 din 54 de drone explozive lansate de Moscova asupra tarii, dintre care „mai mult de 40” deasupra capitalei Kiev,…

- Rusia ”continua sa terorizeze Ucraina” cu atacurile sale nocturne, a acuzat joi, 25 mai, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand de asemenea distrugerea a 36 de drone ruse in timpul noptii, informeaza AFP și Agerpres. Moscova ”continua sa terorizeze Ucraina” si a lansat 36 de drone, a declarat…

- Fortele Aeriene ucrainene anunta joi ca au doborat 29 dintre cele 30 de rachete de croaziera rusesti lansat intr-un nou atac, in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP.Apararea antiaeriana ”a distrus 29 de rachete de croaziera” si patru drone rusesti, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram…