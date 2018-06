Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și aliații lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar regimul de la Damasc susține ca a doborat “un numar semnificativ” dintre ele. Totodata, armata siriana a precizat ca unele rachete și-au ratat țintele și au lovit o baza militara in apropiere de Homs, ranind trei civili,…

- Cabinetul britanic i-a dat joi unda verde premierului Theresa May sa se alature Statelor Unite si Frantei in planuirea unor atacuri militare, ca represalii fata de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relateaza The Associated Press. Intr-o reuniune care a durat peste doua ore, Cabinetul…

- Casa Alba analizeaza activitatile sefului Agentiei de Protectie a Mediului (EPA), Scott Pruitt, dupa ce au aparut stiri ca acesta a platit o chirie sub nivelul pietei pentru un apartament care apartine unui lobbyist implicat in probleme de competenta EPA, scrie luni Wall Street Journal, preluat de…

- Un membru al fortelor speciale britanice a fost ucis in urma unei explozii produse in Siria, anunta Ministerul britanic al Apararii, citat de mediafax.ro"Confirmam cu regret ca un membru al fortelor armate britanice a fost ucis in explozia unui dispozitiv artizanal, in Siria.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Numarul total al civililor, majoritatea copii, care au fost evacuati de la inceputul operatiunii umanitare in enclava siriana Ghouta Orientala, din apropierea capitalei Damasc, a ajuns la 79.702, a anuntat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Ministerul a precizat intr-un…