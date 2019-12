Astazi, 2 decembrie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, 46 de agenți de poliție, absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, 25 de baieți și 21 de fete, au avut o noua zi plina de emoții, odata cu parcurgerea procedurii de repartizare pe funcții. Repartizarea s-a efectuat in ordinea mediilor de absolvire, pe funcțiile vacante existente, avandu-se in vedere situația operativa inregistrata, pentru creșterea gradului de siguranța a cetațeanului. Tinerii agenți au fost repartizați in cadrul structurilor de ordine publica, Serviciului Rutier, Serviciului…