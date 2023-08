Stiri pe aceeasi tema

- Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador.Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor…

- Eforturile depuse in Siria pentru a limita incendiile de vegetație au continuat sambata (29 iulie) in zonele de coasta din nord-vestul Mashqita. Pompierii au lucrat pentru a stropii incendiile din apropierea zonei rurale Latakia, care au facut ravagii incepand de miercuri, pe fondul temperaturilor ridicate…

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- Doua incendii de padure, amplificate de vantul puternic, continua sa faca ravagii la vest de capitala Greciei, Atena, in timp ce un alt incendiu s-a declansat pe insula turistica Rodos, fara a ameninta insa zonele rezidentiale, au anuntat pompierii greci, transmite miercuri AFP. O suta douazeci de pompieri,…

- Nu trece o zi fara sa se intervina la cel puțin un incendiu de vegetație uscata pe raza județului Dambovița. Avand in vedere creșterea semnificativa a incendiilor de vegetație uscata din ultima perioada, cauzate de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor fara respectarea masurilor…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a acordat un un interviu publicatiei germane Bild, in care a indemnat clasa politica germana sa nu impiedice intrarea Ucrainei in NATO, așa cum a facut fostul cancelar Angela Merkel."Nu repetați greșeala pe care a facut-o cancelarul Merkel la București,…

- Departamentul american al apararii a inceput vineri sa trimita autoritaților canadiene date in timp real prin satelit și prin senzori, o tehnologie care, potrivit autoritatilor americane, va ajuta la identificarea mai rapida a incendiilor, in condițiile in care Canada se confrunta cu unul dintre cele…

- Ucraina a comunicat ca zona acoperita de inundatii din regiunea Herson, ca rezultat al exploziei de la barajul Kahovka, a ajuns aproape la jumatate, informeaza Rador.Ucraina si Rusia se invinuiesc reciproc pentru explozia care a avut loc marti. Distrugerea barajului a dus la inundarea satelor, campurilor…