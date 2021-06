Forțe impresionante pentru căutarea unor copii de 3 și 5 ani, dispăruți de acasă Forțe impresionante, printre care și un elicopter, sunt implicate joi dimineața in acțiunea de cautare a doi copii, de 3 și 5 ani, disparuți de acasa. Potrivit IPJ Caraș-Severin, cautarile minorilor de 3 și 5 ani, din Globurau, s-au desfașurat fara intrerupere de la momentul sesizarii. De joi dimineața, un elicopter IGAV cu un echipaj […] Articolul Forțe impresionante pentru cautarea unor copii de 3 și 5 ani, disparuți de acasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, cu varste de 5 si 3 ani, au disparut de acasa, din satul Globurau, comuna Mehadia, judetul Caras Severin. Forțe impresionante, printre care și un elicopter, sunt implicate, joi dimineața, in acțiunea de cautare a celor doi micuti. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin…

- Operațiune de cautare contracronometru, in județul Caraș-Severin, dupa ce a fost sesizata dispariția a doi copilași. Este vorba despre doi frați, o fetița de 3 ani și un baiețel de 5 ani, despre care nimeni nu mai știe nimic de ore intregi. Se fac eforturi pentru a se da cat mai rapid de urma celor…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au mobilizat de urgența și efectueaza la aceasta ora, cautari in vederea depistarii cat mai rapide, a 2 frați de 3 și 5 ani, care au disparut de la domiciliul din satul Globurau, comuna Mehadia. The post Cautari disperate in vestul țarii:…

- Forțe impresionante, printre care și un elicopter, sunt implicate joi dimineața in acțiunea de cautare a doi copii, de 3 și 5 ani, disparuți de acasa. Potrivit IPJ Caraș-Severin, cautarile minorilor de 3...

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița desfașoara activitați de cautare a doi minori in varsta de 13 ani, Post-ul DAMBOVIȚA: Zeci de forțe de ordine mobilizate in cautarea a doi copii disparuți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fata si un baiat, ambii de 13 ani, din localitatea Gura Ocnitei, sunt dati disparuti dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors, fiind cautati de aproximativ 90 de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari, informeaza, marti, IPJ Dambovita. "La data de 13 aprilie a.c., politistii…

- O femeie in varsta de 42 de ani, din Campulung Moldovenesc, și-a reclamat soțul ca o amenința și o terorizeaza din punct de vedere psihic, motiv pentru care a fost nevoita sa plece de la locuința conjugala alaturi de cei doi copii. Și de parca acest lucru nu era suficient, femeia a mai precizat in ...