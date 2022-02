Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii a ordonat trimiterea a 7.000 de militari americani in Europa, a declarat reporterilor un inalt oficial al apararii la scurt timp dupa conferința de presa a președintelui american Joe Biden, potrivit CNN.

- Presedintele SUA Joe Biden a denuntat marti ''inceputul unei invazii ruse a Ucrainei'', anuntand ca Statele Unite vor continua sa furnizeze Ucrainei arme ''defensive'', relateaza AFP. ''Am autorizat redesfasurarea fortelor americane deja pozitionate in Europa pentru a-i intari pe aliatii nostri baltici,…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat oficial desfasurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania. Potrivit CNN, mai multi oficiali de la Washington au afirmat ca desfasurarea de trupe are scopul de arata sustinerea aliatilor din NATO fata de Ucraina. Este asteptat ca Pentagonul…

- SUA-CNN-02 februarie 2022: Presedintele Joe Biden a aprobat oficial, desfasurarea de trupe americane in Europa de Est, inclusvi in Romania, iar Pentagonul urmeaza sa anunte ca trupele vor fi desfasurate „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani. Desfasurarile sunt o dovada de sustinere fata…

- Președintele Statelor Unite a aprobat, miercuri, trimiterea trupelor americane in Europa de Est, inlusiv pe teritoriul Romaniei, conform unor surse CNN. Oficiali americani citați de jurnaliști au afirmat ca soldații vor fi desfașurați treptat, in urmatoarele zile. Conform Antena 3, desfașurarile sunt…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis ca va trimite un numar de militari americani in Europa de Est „in curand”, ca urmare a situației tot mai tensionate din Ucraina. Președintele american a spus ca „nu va trimite foarte mult” și a exclus din nou posibilitatea desfașurarii de trupe in Ucraina,…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…