- Secția Pompieri Bailești a intervenit, ieri, cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata si cultura de grau, in municipiu, proprietatea unei persoane. La sosirea echipajului de pompieri incendiul se manifesta la vegetație uscata. In urma incendiului…

- Statul american Oregon tocmai a legalizat compostul uman. Aceasta metoda alternativa, mai „ecologica” decat inmormantarea sau incinerarea, se raspandește in Statele Unite. Oregon este acum unul dintre cele trei state americane care au legalizat compostul uman, o opțiune post-mortem care caștiga popularitate pentru…

- ISU Timiș a anunțat, astazi, ca a fost stabilita cauza producerii incendiului devastator din noaptea de 5/6 iunie. Va reamintim ca un incendiu de proporții a izbucnit la fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timișoara. Flacarile au distrus hala de producție, pompierii lucrand peste 11 ore cu toate…

- Statele Unite vor fi de partea aliatilor europeni in fața amenințarii reprezentate de Rusia, a promis presedintele american, Joe Biden, inaintea primei sale intalniri la nivel inalt cu liderul de la Kremlin, Vl...

- A scapat miraculos de la distrugere, din casa mistuita de flacari, ieri, in Poiana Ilvei. Cei care au vazut fotografia considera ca este vorba de o minune dumnezeiasca. O fotografie care infațișeaza pagubele incendiului petrecut ieri, in Poiana Ilvei , face valva, de azi dimineața, pe rețelele de socializare.…

- Proiectul ar marca un nou capitol pentru explorarea spatiului de catre Rusia si sfarsitul unei perioade de peste doua decebii de cooperare cu Statele Unite la bordul Statiei Spatiale Internationale (SSI). ”Daca in 2030, in concordanta cu planurile noastre, o vom putea lansa pe orbita, ar fi un progres…

