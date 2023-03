Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu se confrunta cu un "pericol militar iminent", ci cu un "razboi hibrid" al Rusiei, care are scopul de a "rasturna puterea" proeuropeana, declara luni ministrul moldovean al Apararii Anatolie Nosatii, intr-un interviu acordat AFP. Temeri au fost realnsate in ultimele saptamani in…

- In continuarea anunțului privind agenda publica a Cabinetului de miniștri din saptamana curenta, prim-ministrul Dorin Recean va intreprinde maine, 9 martie, o vizita de lucru in raionul Briceni, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare și protocol a Guvernului. Șeful Executivului se va intalni,…

- Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a acuzat la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului ca o propunere a Ucrainei echivaleaza cu intreprinderea unor pasi catre desfiintarea minoritatilor etnice, iar folosirea fondurilor europene in acest scop este „inacceptabila”, a transmis agentia MTI. El s-a…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a reconfirmat ieri, in intervenția naționala de la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfașurat la Geneva, susținerea ferma și de neclintit a Romaniei pentru independența, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei, in interiorul granițelor sale…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica, joi seara, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.Premierul Romaniei l-a felicitat pentru votul substanțial obținut și pentru asumarea responsabilitații de a conduce Guvernul Republicii Moldova, dand asigurari privind continuarea…

- Ministrul in exercițiu al Apararii, Anatolie Usatii, cel care s-ar putea regasi și in componența noului Guvern lipsește de la ședința de astazi a Parlamentului. In plenul parlamentului, viitorul prim-ministru, Dorin Recean, a anunțat ca Anatolie Nosatii nu este prezent pe motiv ca ar fi testat pozitiv…

- Rodica Iordanov, actualul ministru in exercițiu al Mediului, iși va continua activitatea in Guvernul condus de Dorin Recean, daca acesta va fi investit de Parlament. Rodica Iordanov spune ca a discutat cu premierul desemnat posibilitatea de a face parte din noua echipa guvernamentala și a acceptat oferta…

- „In special Romania a depus mari eforturi și indeplinește toate cerințele. Este o mare dezamagire ca aderarea nu a avut loc. (...) Am discutat cu omologul meu austriac in data de 8 decembrie (...) Ministrul nostru de interne a depus toate eforturile la Bruxelles (...) și cancelarul Olaf Scholz a intervenit.…