- Asociația Forța Fermierilor anunța ca este consternata și profund dezamagita de modul cum a fost aprobat ieri de catre Guvern proiectul legii bugetului pentru anul 2023, care prevede micșorarea cu aproape 15 % a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii. ”Consultarile publice dupa publicarea documentului…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 21.11.- 25.11.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 35 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 457 Din care – femei : 205 Numar deficiente…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 23 noiembrie, la Digi24 ca proiectul legii bugetului de stat pentru 2023 va fi va fi inaintat Parlamentului spre dezbatere și aprobare pe 9 decembrie. Surse guvernamentale au precizat pentru Libertatea ca bugetul va fi aprobat in Parlament pe…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 14.11.- 18.11.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 42 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 769 Din care – femei : 434 Numar deficiente…

- In cursul nopții de 31 octombrie spre 01 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Buzoești au acționat pentru respectarea prevederilor Legii 407/2006 a vanatorii și protecției fondului cinegetic, pe raza fondului de vanatoare Izvoru-Mozaceni, ocazie cu care au depistat un autoturism,…

- Asociatia Forta Fermierilor (AFF) saluta, marti, decizia ministrului Agriculturii, Petre Daea, de a demara constructia legislativa care sa permita acordarea despagubirilor de seceta, pentru culturile afectate in acest an, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a semnat Ordinul prin care Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, este desemnat sa asigure interimatul conducerii Ministerului Mediului. Așadar, in temeiul articolului 26, aliniatul 7, al Legii 136/2017, cu privire la Guvern, Vladimir Bolea…