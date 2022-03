Forța dominantă care influențează evoluția actuală a Pămîntului. Ce a descoperit un nou studiu? Tot mai multe dovezi sugereaza ca oamenii sint acum o forța majora a evoluției pe Pamint. De la reproducerea selectiva pina la modificarile mediului, schimbam atit de mult din lumea noastra, incit acum nu numai ca influențam clima, ci și direcția vieții insași. In cadrul unui proiect masiv la care au participat 287 de oameni de știința din 160 de orașe din 26 de țari, cercetatorii au examinat m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

