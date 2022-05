Stiri pe aceeasi tema

- Forța de munca din Romania se va diminua cu 8,8% in urmatorii opt ani iar lipsa calificarilor și nepotrivirile cu nevoile pieței de munca, precum și sistemul educațional slab afecteaza in mod negativ perspectivele acestei evoluții, arata raportul de țara aferent Semestrului European pentru pimavara…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 749 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Germania – 285 locuri de munca pentru: lucrator in bucatarie, bucatar, ospatar, operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania, muncitor…

- Ediția de primavara a studiului Randstad Workmonitor 2022 surprinde direcțiile spre care se indreapta piața forței de munca la finalul celor 2 ani de pandemie, iar rezultatele pentru Romania sunt surprinzatoare și arata cum sunt angajații romani. Rezultatele studiului arata o revoluție in dinamica angajat-angajator,…

- Județul Alba ramane model de bune practici pentru invațamantul dual din Romania. Vizita de joi a ministrului Educației, la Alba Iulia, Sebeș și Blaj a aratat, inca o data, ca atunci cand așezi la aceeași masa reprezentanții unitaților de invațamant, ai administrtației publice și pe cei ai firmelor care…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 661 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 253 locuri de munca pentru: tehnician dentar, taietor de carne si lucrator in productie; Danemarca – 165 locuri de munca pentru: lucrator in agricultura;…

- Doua tractoare furate din Germania, in seara zilei de 23 martie, au fost gasite in nordul Romaniei de catre polițiștii romani, care le-au pus sub sechestru. Intre timp, ele au și fost folosite la munca campului ca tot suntem in plin sezon de semanaturi. Acum, mai ramane de gasit și cel de-al treilea…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, s-a intalnit joi cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Munca și Drepturi Sociale, aflat in vizita de lucru in Romania. Principalele teme ale discuției au vizat raspunsul UE la conflictul din Ucraina și sprijinul acordat refugiaților,…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale la intalnirea cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Munca si Drepturi Sociale: Procentul din PIB pentru pensii prevazut in PNRR va fi revizuit. Nu este un procent de care sa ne lovim ca de un zid Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius…