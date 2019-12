Forţa de muncă, cea mai mare provocare din 2020 (analiză) Criza fortei de munca, accentuarea inflatiei, perspectivele deprecierii monedei nationale si extinderea blocajului financiar vor reprezenta, in 2020, cele mai importante provocari pentru mediul de afaceri, arata concluziile celei de-a IX-a editii a "Barometrului privind starea economiei'', realizat de compania de consultanta Frames si dat vineri publicitatii.



Dupa ce, la precedentul barometru de opinie, din luna iulie 2019, inflatia si deprecierea leului se aflau in prim-planul temerilor investitorilor, in 2020 criza fortei de munca tinde sa revina in prim-plan. Astfel, anul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

