- Ministerul Educației a transmis sambata „clarificari” in legatura cu formularul prin care parinții trebuie sa-și acordul pentru eventuala testare a copiilor la școala, dupa ce au aparut contradicții cu Ministerul Sanatații in legatura cu acest document.

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, și-a dat din nou cu stangul in dreptul cand a emis ordinul de ministru prin care parinții trebuie sa completeze un formular prin care se declara de acord cu testarea copiilor care au simptome de tip COVID-19. Școala incepe peste doua zile, iar copiii se intorc fizic…

- DOCUMENT| FORMULARUL de consimțamant al parinților pentru testarea anti-COVID a copiilor la școala. Ce recomanda Ministerul Sanatații In cursul serii de vineri, 5 februarie, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a elevilor la școala. Reprezentanții…

