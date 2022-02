Formularul PLF se modifică, după valul de amenzi. Cum trebuie completat documentul de intrare în ţară Guvernul a luat in calcul modificarea formularului PLF, dupa valul de amenzi primite de romani, care, desi au completat documentul digital, tot au fost sanctionati. Acesta va putea fi completat cu doar 24 de ore inainte de intrarea in tara, iar datele vor ramane in sistem timp de 6 luni, in loc de 15 zile. […] The post Formularul PLF se modifica, dupa valul de amenzi. Cum trebuie completat documentul de intrare in tara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elen a impus un mandat de vaccinare pentru persoanele de peste 60 de ani, deoarece acoperirea ramane sub media Uniunii Europene, in timp ce o creștere recenta a infecțiilor preseaza spitalele. Persoanele in varsta care nu se vaccineaza vor fi sancționate, incepand de la o amenda de 50 de euro…

- Senatorul USR Sebastian Cernic a solicitat miercuri presedintilor Parlamentului, Marcel Ciolacu si Florin Citu, convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea legii privind certificatului verde, potrivit unui comunicat de presa. "Valul 5 isi face deja de cap in Romania, iar Guvernul intarzie…

- Valul de infectari cu coronavirus care afecteaza populația tanara, raspandirea tot mai accelerata a variantei Omicron și faptul ca minorii din categoria de varsta 5-11 ani sunt inca nevaccinați aduc din nou in discuție suspendarea cursurilor in format fizic. Deja in unele state europene școlile au fost…

- Salariile din invațamant vor fi inghețate și in 2022. Proiect de ordonanța, la Ministerul Finanțelor Salariile din invațamant vor fi inghețate in anul 2022, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede prorogarile, sau amanarile pe care Guvernul…

- Formularul de localizare a pasagerilor a fost aprobat, miercuri, de Guvern. Documentul se va aplica din 20 decembrie și trebuie completat de toate persoanele care vor intra in Romania. Cei care nu o vor face risca amenzi cuprinse intre 2.000 și 3.000 de lei.

- VIDEO: OFICIAL – formularul digital PLF aprobat de Guvern. De cand va trebui completat Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind implementarea formularului de intrare in Romania pentru pasageri. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in tara…

- Guvernul aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), iar documentul se va aplica din 20 decembrie. Documentul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania și va ajuta in desfașurarea anchetelor epidemiologice. Cei care nu vor completa formularul vor risca amenzi de pana la…

- PLF- Documentul care trebuie prezentat la intrarea in Romania. Amenda de 1.000 de euro pentru cine nu-l completeaza Guvernul aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF – Passenger Locator Form). Se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Ordonanța…