Formularul PLF declanșează un adevărat haos. Zeci de amenzi pentru piloți și șoferii de TIR care au curse zilnice Direcțiile de sanatate publica din Romania au emis amenzi pe banda rulanta pentru piloți, marinari, șoferii de TIR-uri pentru lipsa formularului de localizare PLF. Sunt zeci de amenzi contestate acum in instanța. Introducerea formularului da mari batai de cap nu numai calatorilor care au intrat recent in țara și care susțin ca au completat documentul […] The post Formularul PLF declanșeaza un adevarat haos. Zeci de amenzi pentru piloți și șoferii de TIR care au curse zilnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcțiile de sanatate publica din Romania au emis amenzi pe banda rulanta pentru piloți, marinari, șoferii de TIR-uri pentru lipsa formularului de localizare PLF. Sunt zeci de amenzi contestate acum in instanța. Introducerea formularului da mari batai de cap nu numai calatorilor care au intrat recent…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2021 s-a incheiat cu un deficit de 80 de miliarde de lei (6,72% din PIB) in scadere fata de deficitul de 101,8 miliarde lei (9,61% din PIB) inregistrat in anul 2020, a anuntat vineri Ministerul de Finante. Potrivit Ministerului de Finanțe, evolutia deficitului…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunta ninsori temporar viscolite, incepand de sambata și pana luni, in jumatatea vestica a Moldovei, Carpații Meridionali si local in Carpatii Orientali si Occidentali. De asemenea, de sambata dupa-amiaza pana luni dimineata a fost emisa o avertizare de viscol…

- Dispeceratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu mesajele de tip SMS, nesolicitate, primite de utilizatori din Romania, in care erau informați ca ar urma sa primeasca un pachet prin curier rapid, acestea fiind de fapt tentative de atac tip phishing. “In spatele acestui…

- Eliberarea documentelor pentru cetațenii straini și europeni se modifica de la 1 ianuarie 2022. Pentru acordarea sau prelungirea dreptului de sedere sau de rezidenta, sau emiterea avizului de angajare, solicitanții vor prezenta mai puține documente. Inspectoratul General pentru Imigrari nu va mai solicita,…

- Platforma de inregistrare a formularul digital de intrare in Romania, de localizare a persoanelor PLF a devenit, duminca, operaționala astfel incat cei care vor intra in țara in data de 20 decembrie sa aiba timpul necesar sa completeze formularul. Formularul cuprinde campuri obligatorii cu privire la…

- CNSU a stabilit noi reguli de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Sunt exceptați de la masura carantinei șoferii mașinilor mai mari de 2,4 tone care transporta marfa și cei ai microbuzelor, care asigura transport de persoane. „Comitetul Național pentru Situații de…

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a lansat un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului. Intr-un mesaj postat pe un grup intern al PNL, Turcan susține ca…