Formularul PLF: Amenzile aplicate sunt abuzive, nelegale și ar trebui contestate, spun avocații. Se va propune inclusiv anularea lor în Parlament Pentru formularul stabilit in decembrie ca obligatoriu la trecerea frontierei și pe care toți cei care intrau in Romania, indiferent de unde veneau, au trebuit sa-l completeze, s-au emis deja atat de multe amenzi pentru necompletare ca unele direcții de sanatate publica au fost nevoite sa apeleze la voluntari ca „sa scrie amenzile”. Amenda din OUG nr. 129 pentru formularul de localizare a pasagerului se situeaza intre 2.000 și 3.000 de lei, acestea fiind aplicate fie spre minim, fie spre maxim, aleatoriu, amenzile fiind date inclusiv pentru erori de completare, deși legislativ nu se sancționeaza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 700 de angajați ai Poliției de Frontiera vor asigura controlul și supravegherea frontierei de stat in noaptea de Revelion. Sunt deschise spre circulație cu Romania 7 puncte de trecere, iar cu Ucraina – 33 de puncte de trecere a frontierei, anunța Poliția de Frontiera.

- „O sa vina si componentele pe justitie si pe modificarea Constitutiei si o sa vina domnul Vilceanu cu ultimele impacturi calculate pe anumite programe pe care le-am trecut astazi in revista. Am finalizat zona de IMM-uri, cu granturi si cu Start-Up, cu componenta digitala, iar producatorii care vor investi…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, cere ca la noi in tara sa fie adoptate niste masuri asemanatoare lockdownului austriac, potrivit „Incepand de maine, Austria a decis lockdown pentru persoanele nevaccinate pentru urmatoarele 10 zile. Amenda pentru incalcarea lockdown-ului este de 1450 euro”,…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, cere ca la noi in tara sa fie adoptate niste masuri asemanatoare lockdownului austriac. Solicitarea vine in contextul in care, de luni, restricțiile care le vizeaza pe persoanele nevaccinate din Austria vor fi foarte dure. "Incepand de maine,…

- Patru cetateni straini, trei afgani si un pakistanez, au fost depistati de politistii de frontiera din Giurgiu dupa ce au calatorit din Turcia pana in Romania ascunsi pe osiile unor semiremorci, a anuntat, duminica, Politia de Frontiera Romana. Cetatenii straini au fost descoperiti in urma…

- Profesorul Razvan Chereches reclama faptul ca in Romania restrictiile care au rolul de preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2 au fost „aplicate cu jumatate de gura, cu jumatate de masura” si este de parere ca, dupa reluarea cursurilor scolare cu prezenta fizica, numarul de decese in randul persoanelor…

- Test PCR negativ obligatoriu la intrarea pe teritoriul Bulgariei, inclusiv pentru cei vaccinati cu schema completa sau trecuti prin boala, informeaza Politia de Frontiera Romana.Cetatenilor romani care sosesc din state aflate in zona rosie inclusiv din Romania li se permite intrarea pe teritoriul Bulgariei…

- Parinții care s-au vaccinat și care au copii de peste șapte ani care se imbolnavesc de COVID nu pot primi concediu medical platit in situația in care vor sa stea acasa sa aiba grija de ei, deoarece sunt imunizați, iar aceasta situație nu este prevazuta de lege, potrivit Digi24.Casa Naționala de Asigurari…