- Vreți sa mergeți in Belgia, sa (re)vedeți Grand Place sau sa va racoriți cu un „kriek” ori vreți sa vizitați Parlamentul European? Trebuie sa știți ca, de astazi, trebuie sa completați un formular online daca sunteți roman și vreți sa intrați in Belgia, in timpul pandemiei de coronavirus. Ministerul…

- Formularul electronic pentru accesul prin unicul punct al frontierei bulgaro-elene deschis turistilor, cel de la Promachonas, nu mai e disponibil pina marti, astfel ca cei care nu l-au completat deja vor trebui sa-si amane calatoria pentru miercuri, au anuntat sambata, autoritatile elene. De asemenea,…

- Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei puncte de testare pentru infecția cu COVID-19, anunța MAE. Autoritațile…