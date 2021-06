Formularul electronic de inscriere in cadrul schemei HoReCa va fi activ incepand din 29 iunie timp de 10 zile lucratoare, respectiv pana in data de 12 iulie, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul schemei HoReCa prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de…