Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera atrage atenția ca din 20 decembrie, toate persoanele care intra in Romania, cetateni romani sau straini, trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval.…

- Incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF). Documentul, folosit deja de 18 țari din Uniunea Europeana a fost adoptat miercuri, de Guvern. Se apropie Sarbatorile Craciunului, iar mulți romani plecați la munca,…

- Guvernul a anunțat ca din 20 decembrie persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF). Acesta va conține date despre țara din care se vine și despre destinația din Romania.

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei. Atenție! Nu este un certificat COVID-19, nu conține date despre…

- Guvernul va aproba miercuri Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF), document care se va aplica din 20 decembrie, a declarat premierul Nicolae Ciuca. Formularul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Potrivit lui Nicolae Ciuca, formularul este utilizat deja in 18 state ale…

- Premierul Nicolae Ciuca a informat, miercuri, ca in ședința de guvern va fi aprobat formularul digital de intrare in Romania. “Vom aproba formularul de intrare in Romania prin proiectul de OUG. Astfel, incepand cu 20 decembrie cei care vin in Romania trebuie sa completeze formularul digital de intrare…

- Executivul urmeaza sa aprobe Ordonanta de Urgenta privind formularul digital de intrare in Romania, a declarat miercuri prim-ministru Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern. Conform proiectului de OUG, incepand cu data de 20 decembrie, persoanele care intra in Romania trebuie sa completeze formularul…

- Romania va incepe sa foloseasca, din 20 decembrie, formularul digital de intrare in țara. Acesta va fi obligatoriu pentru toti cei care vin din strainatate și trebuie completat cu 24 de ore inainte de a ajunge la granița. Documentul va conține adresa de destinație din Romania, tipul de mijloc de transport…