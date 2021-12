Stiri pe aceeasi tema

- Formularul digital de intrare in Romania este obligatoriu incepand de luni. Mii de romani au intrat deja pe platforma online pe care se gasește documentul și l-au completat. Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va fi folosit incepand de luni. Documentul poate fi completat electronic…

- Persoanele care intra in tara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), incepand de luni, 20 decembrie. Documentul contine date despre tara din care se vine si despre destinatia din Romania. Potrivit Guvernului, cu ajutorul informațiilor din formular, directiile…

- VIDEO: Formularul digital de intrare in tara va fi obligatoriu, incepand de luni. Cum se obține PLF, pas cu pas Formularul digital de intrare in tara, sau formularul de localizare a pasagerilor va fi obligatoriu, incepand de luni. Documentul trebuie sa fie completat de toate persoanele care intra in…

- OBLIGATORIU de luni, 20 decembrie: Formular digital de intrare in Romania. Ce risca cei care refuza sa completeze documentul OBLIGATORIU de luni, 20 decembrie: Formular digital de intrare in Romania. Ce risca cei care refuza sa completeze documentul Persoanele care intra in tara trebuie sa completeze…

- Persoanele care intra in tara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), incepand de luni, 20 decembrie. Documentul contine date despre tara din care se vine si despre destinatia din Romania.Potrivit Guvernului, cu ajutorul informațiilor din formular, directiile de sanatate…

- Persoanele care intra in tara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), incepand de luni, 20 decembrie. Documentul contine date despre tara din care se vine si despre destinatia din Romania.

- Poliția de Frontiera atrage atenția ca din 20 decembrie, toate persoanele care intra in Romania, cetateni romani sau straini, trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval.…

- Romania va incepe sa foloseasca, din 20 decembrie, formularul digital de intrare in țara. Acesta va fi obligatoriu pentru toti cei care vin din strainatate și trebuie completat cu 24 de ore inainte de a ajunge la granița. Documentul va conține adresa de destinație din Romania, tipul de mijloc de transport…