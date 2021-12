Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF), document care se va aplica din data de 20 decembrie 2021. Formularul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania și calatoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport pentru persoane pe cale rutiera sau…

- Guvernul aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), iar documentul se va aplica din 20 decembrie. Documentul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania și va ajuta in desfașurarea anchetelor epidemiologice. Cei care nu vor completa formularul vor risca amenzi de pana la…

- Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) trebuie completat cu 24 de ore inainte de intrarea in Romania. Cine nu il completeaza poate merge la domiciliu și sa faca asta cat mai rapid, in termen de 24 de ore, in caz contrar fiind sancționat, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Guvernul va aproba miercuri Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF), document care se va aplica din 20 decembrie, a declarat premierul Nicolae Ciuca. Formularul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania. Potrivit lui Nicolae Ciuca, formularul este utilizat deja in 18 state ale…

- Guvernul va aproba Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), document care se va aplica din 20 decembrie, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca. Formularul va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania.

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Formularul de localizare a pasagerilor devine obligatoriu in Uniunea Europeana, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: „noi vom operaționaliza acest lucru pana la data de 20 decembrie”. „Nu putem...

- Formularul pentru localizarea pasagerilor (Passenger Locator Form PLF – n.r.) va fi introdus in Romania, incepand cu 20 decembrie, pentru toți cei care intra in țara. Raed Arafat a anuntat, duminica, ca „acest formular e un pas de aliniere, poate cam tarziu, cu celelalte state UE”. Formularul…