- Guvernul Romaniei a realizat un tutorial pentru a arata cum se completeaza formularul de localizare a pasagerilor (PLF) care din 20 decembrie devine obligatoriu pentru intrarea in Romania. Formularul digital PLF poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltata…

